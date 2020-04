Hirscher-Coach als ÖSV-Retter: "Schwere Aufgabe"

Im Jahr eins nach Marcel Hirscher stürzten Österreichs Riesentorläufer in eine schwere Krise. Der ehemalige Trainer des Ski-Superstars außer Dienst soll es nun richten.

Von 2012 bis 2019 formte er Marcel Hirscher zum alles überstrahlenden Seriensieger im Ski-Weltcup – ab sofort soll Michael "Mike" Pircher Österreichs aktuelles RTL-Team aus der Krise führen."Die Ergebnisse im Riesentorlaufteam waren nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Daher haben wir uns dazu entschlossen, das Trainerteam neu zu besetzen. Mit Michael Pircher haben wir hier einen absoluten Fachmann und sehr erfahrenen und erfolgreichen Trainer", erklärt der sportliche Leiter der ÖSV-Herren Andreas Puelacher die Wahl auf den 44-jährigen Steirer.Pircher wird jetzt von Hirscher-Vater Ferdinand, Günther Steiner (Konditions - bzw. Skitraining) und Josef Percht-Jurlov (Physiotherapeut) in seiner Arbeit unterstützt. "Als ich gefragt wurde, ob ich das machen möchte, war ich anfangs überrascht und habe schlucken müssen", gesteht er. "Meine zweite Reaktion war dann große Freude, weil es zwar keine leichte, aber sehr reizvolle Aufgabe für mich ist."Die neuen Ziele sind hochgesteckt: "Die Ausgangssituation ist nicht die Beste, aber am Ende der Saison möchten wir zwei Athleten in den Top-15 und ein kompaktes Riesentorlaufteam haben."