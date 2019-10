Hochzeit: Hailey Bieber trägt Vivienne Westwood

Ein Kleid, das Hailey Bieber anlässlich der Feierlichkeiten um ihre Hochzeit trug, stammt von Vivienne Westwood - und einer Seide, für die keine Raupe starb.

Momentan befinden sich Mr. and Mrs. Bieber in South Carolina, im Kreise von Freunden und Familie, um ihre Hochzeitszeremonie zu zelebrieren. Das Paar wurde im Zuge der Feierlichkeiten auf Schnellbooten gesichtet.Nach amerikanischer Tradition veranstaltet man am Abend vor der Hochzeit ein Probeessen mit dem engsten Kreis.Zu diesem Anlass trug Hailey Bieber ein kurzes Seidenkleid - eine Spezialanferigung der Designerin Vivienne Westwood. Das Besondere: Von der sogenannten "Peace Silk" behauptet man, dass bei der Produktion keine Raupen getötet werden und sie auf umwelfreundliche und gewaltfreie Art unter strengsten sozialen und ökologischen Standards hergestellt wird.*Vivienne Westwood ist neben ihren ausgefallenen Looks und stiller Exzentrik auch für ihr Engagement für den Umwelt- und Tierschutz bekannt. Im Video ist sie in einer Kampagne für PETA zu sehen, bei der es um den Wasserverbrauch bei der Fleischerzeugung geht:Bei Seide handelt es sich um eine tierische Faser, die im Maul einer Raupe produziert wird, bevor sich diese darin verpuppt. Vor 5.000 Jahren wurde in China die Seidenraupe zu wirtschaftlichen Zwecken domestiziert. Damit sie sich nicht stark vermehrt, wird sie in der zweiten Phase ihrer Entwicklung, im Zustand der Verpuppung, getötet. Bei dem brutalen Verfahren werden Seidenspinner in lebendigem Zustand im Wasser gekocht.Alternativen zu Seide sind Mikrofasern wie Nylon und Polyester, aber auch pflanzliche Stoffe wie Prima-Baumwolle, Kapok, Agavenfasern und Sojaseide sowie umweltschonende Lyocelfasern.*Die Herstellung der Peace Silk ist nicht unumstritten. Laut Tierschutzorganisationen wie PETA fehlen offizielle Qualitätskriterien und Kontrollen. Eine kontroversielle Debatte mit einer auf beiden Seiten zu geringen Beweislage.