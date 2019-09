Hole dir mehr Sonnenlicht in deine Wohnung

Es wird nicht nur früher dunkel, auch die Tage sind weniger hell. Anstatt viele Lampen aufzustellen, kannst du natürliches Licht faken.

Eine gute Beleuchtung ist entscheidend, wenn es darum geht, einen Raum einladend und gemütlich zu gestalten. Und grundsätzlich gilt: Es gibt kein besseres Licht als Sonnenlicht.Nun werden die Tage aber kürzer und dunkler, und nicht jede Wohnung hat großzügige Fenster zur Sonnenseite. Aber keine Sorge: Mit ein paar Tricks kannst du vorhandenes Sonnenlicht optimal nutzen – oder Sonneneinstrahlung an Orten vortäuschen, an denen es gar keine gibt.Du kannst mit einem gut platzierten Spiegel nicht nur Sonnenlicht in Ecken leiten, die es sonst nicht erreichen würde, sondern du kannst auch in Möbelstücke mit verspiegelten Flächen investieren, die die vorhandene Beleuchtung zusätzlich verbessern.Eigentlich offensichtlich: Dunkle Farben schlucken mehr Licht als helle. Ein schlecht beleuchteter Raum mit dunklen Möbeln sieht schnell aus wie eine Höhle.Das gilt ganz besonders auch für Wandfarben: Wenn du dein schlecht beleuchtetes Wohnzimmer in einem eleganten dunkelblau streichst, wird es davon auch nicht heller. Weiß, Beige oder helle Pastellfarben reflektieren dagegen mehr Licht.Weißt du, was auch wenig Licht reflektiert? Matte Oberflächen. Nutze, wo immer möglich, Möbel und Farben mit glänzenden Oberflächen, die viel Licht reflektieren.Um künstliches Licht wirst du wohl nicht herumkommen. Überlege dir, ob du vielleicht in eine Vollspektrum-Beleuchtung investieren möchtest: Bei gewöhnlichen Glühbirnen kommt ein eingeschränktes Lichtspektrum zum Einsatz, sie machen eigentlich nur hell. Vollspektrumlicht soll aussehen wie Mittagslicht und damit mehr wie Sonnenlicht.