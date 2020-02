Hollywood gibt Dominic Thiem neue Kraft

Dominic Thiem ärgerte sich über seine nicht zufrieden stellende Leistung in Buenos Aires. In Hollywood sammelt er jetzt neue Kraft, dann starten die wichtigen US-Wochen.

Dominic Thiem hatte sich 2020 sein erstes Turnier auf Sand ganz anders vorgestellt. In Rio de Janeiro kam nach zwei umkämpften Dreisatz-Siegen bereits im Viertelfinale gegen den Italiener Gianluca Mager das überraschende Aus."Ich hab in Rio nie gutes Tennis gespielt", meinte die Nummer vier der Tennis-Welt danach. "Die letzten zwei Monate waren krass: Australien, zurück nach Österreich, ab nach Brasilien. Völlig verschiedene Bedingungen, ein anderer Belag, die langen Reisen."Thiem und sein Team achten in dieser Saison darauf, bewusst Pausen einzulegen. Darum ließ er nach dem Finaleinzug bei den Australian Open auch das anschließende Turnier in Buenos Aires aus. Trotz einer Ruhephase und neun Tagen in der Heimat klappte es mit dem Wiedereinstieg aber nicht nach Wunsch. Thiems Erklärung: "Nach so einem erfolgreichen Grand Slam fährt man alles runter, da kann es passieren, dass man körperlich und mental leer ist."Nach Rio reiste der 26-Jährige nach Los Angeles weiter. Drei Tagen wird er den Tennisschläger ins Eck stellen und die amerikanische Großstadt samt Hollywood-Besuch genießen.In LA wird sich Thiem gemeinsam mit Fitness-Coach Duglas Cordero und Sportarzt Michael Reinprecht den letzten Feinschliff für die anstrengenden Aufgaben der nächsten Monate holen.Die heißen zunächst Indian Wells, wo Thiem ab 12. März beim Masters-1000-Turnier Titelverteidiger ist. Zweites Turnier der US-Wochen ist das Event in Miami.