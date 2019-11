Holt Kurz die Kastanien aus dem Feuer?

Es kam wie von "Heute" vorhergesagt: ÖVP-Chef Kurz und Grünen-Bundessprecher Kogler trafen sich gestern (27.11.) erneut zum Vieraugengespräch im Winterpalais.

"Gutes Miteinander"

Bei der Unterredung, die zwei Stunden dauerte, wurde der Verhandlungsfahrplan fixiert. Die 33 Fachgruppen, die seit zehn Tagen verhandeln, sollen bis morgen ihre Berichte liefern.Am Montag soll Dynamik in die Sache kommen. Da übernimmt die zwölfköpfige türkisgrüne Steuerungsgruppe die Verhandlungen. Kurz und Kogler betonten (erstmals via gemeinsamer Aussendung), dass die Gespräche "in einem guten Miteinander" liefen.Inhaltlich seien aber dennoch "wesentliche Hürden zu überwinden". Die Verhandlungen würden weiterhin ergebnisoffen geführt, ein Ende sei nicht absehbar. Am Montag lädt Kurz zu seinem traditionellen Maroni-Empfang. Ob Kogler Appetit hat?