Hoppel-Hasen auf Müllcontainer ausgesetzt

Trauriges Schicksal und Rettung in letzter Sekunde für zwei Häschen in Rabenstein/Pielach.

Das hätte böse enden können: In Rabenstein an der Pielach (Bezirk St. Pölten-Land) wurden jetzt zwei Kaninchen ausgesetzt.Das flauschige Duo war einfach in einem Karton auf den Altpapiercontainer von Klaus R. gestellt worden. "Die Papiertonne wurde maximal eine Stunde vorher entleert", so der Finder entsetzt auf-Anfrage.Die beiden sind abgemagert, aber gesund, wurden bereits vom Tierarzt durchgecheckt und dürfen sich jetzt vom Schreck erholen.