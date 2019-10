Horror-Sturz! Radprofi stirbt mit nur 22 Jahren

Schock und Trauer in Italien! Radprofi Giovanni Ianelli stürzte bei einem Rennen schwer und erlag seinen Verletzungen. Er wurde nur 22 Jahre alt.

Ianelli startete für sein Team Hato Green Tea Beer bei einem Rennen in Piemont. Beim Finish in Molino dei Torti kam er kurz vor der Ziellinie zu Sturz, fiel mit dem Kopf voran auf die Straße.Der 22-Jährige erlitt schwere Verletzungen, wurde umgehend ins Krankenhaus von Alessandria gebracht und dort notoperiert. Doch die Bemühungen der Ärzte waren vergebens, am Montag verlor er den Kampf um sein Leben.