Hoteliers wollen wegen Betriebssperre klagen

Tausende Hoteliers wollen den Staat auf Schadenersatz klagen. Grund sind die Betriebssperren in der Corona-Krise.

Hotels dürfen in Österreich ab 29. Mai wieder öffnen. Wie es aber weitergeht, ist völlig unklar. Der große Umsatz wird aufgrund der Corona-Pandemie im Sommer ausbleiben.Die lange Betriebssperre stellt für viele Hotelbetreiber eine finanzielle Herausforderung dar. Tausende wollen deshalb den Staat auf Schadenersatz klagen. Die Hoteliers verlangen, dass wenigstens bald Geld aus dem Notfallfonds fließen müsse.In Tirol werde die Zahl der Entschädigungsanträge auf 3.500 geschätzt, in Salzburg könnten es laut der Österreichische Hoteliervereinigung (ÖHV) mehr als 2.000 sein, wie die "Salzburger Nachrichten" berichten.Auch in anderen Bundesländern dürften es weitere Tausend Anträge sein. Dem Staat drohten damit Hunderte Millionen Euro an Forderungen.