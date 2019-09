Hubschrauber-Einsatz am Schwedenplatz in Wien

Video: Leserreporter

Am Donnerstagabend landete in der Wiener Innenstadt der Rettungshubschrauber direkt am Schwedenplatz. Eine Frau musste ins Krankenhaus geflogen werden.

Blaulichtgewitter am Donnerstagabend in der City: Der Franz-Josefs-Kai musste kurzzeitig gesperrt werden, weil der Rettungshubschrauber direkt auf der Straße landen musste.



Eine ältere Frau erlitt in einem Lokal direkt am Donaukanal einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Sie wurde von insgesamt drei Teams der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus geflogen.