Hundstage im HUMA ELEVEN am Fr, 18. & Sa, 19.10.!

Hundstage mit vielen Ausstellern und cooler DogDance Show mit Lukas & Falco und gratis Hunde-Fotostation! (Promotion)

Aussteller aus den verschiedensten Bereichen rund um das Thema Hunde stehen Ihnen mit Rat & Tat zur Verfügung!Coole DogDance Show mit den Supertalent-Gewinnern Lukas & Falco und gratis Hunde-Fotostation!- DOG EDUTAINMENT- ADLER DOGS – Yvonne Adler- SPÜRNASEN – Hund | Mensch | Abenteuer- Tiere als Therapie- Suchhunde Verein SPÜRNASEN- Österreichische Hundebrigade Staffel Wien Süd- Scotty – Alles für aktive Vierbeiner- Crave – Natürliches Hundefutter- MYOKEE – Die Bio Hundeküche- Dr. Julia Israiloff- Dr. Annett-Carolin Häbich- DOGSTYLER- Dehner Zoo- Pawsome – Nachhaltiges Hundezubehör- Monty's Pfotenshop- Pecora Sana – Naturtherapeutische Tierapotheke- TierQuarTier Wien- Mobile Tierbestattung KuklaBesonders Highlight:Sichern Sie sich gratis ein hübsches Foto Ihres vierbeinigen Lieblings!- 15 Uhr: Vorführung & Workshop „Kinder lernen Hunde verstehen!" mit Hundeexpertin Yvonne Adler- 16 Uhr: DogDance Show der Supertalent-Gewinner Lukas & Falco- 17 Uhr: Vorführung „Hundebeschäftigung nach Maß!" mit Hundeexpertin Yvonne Adler- 13 Uhr: Vorführung „Der Weg zum Therapiebegleithund" mit den Experten von Tiere als Therapie- 14 Uhr: DogDance Show der Supertalent-Gewinner Lukas & FalcoDas HUMA ELEVEN als modernstes Shopping-Center Wiens sorgt am Traditionsstandort in Simmering mit 90 Shops, Gastronomie- und Dienstleistungsbetrieben sowie 2.000 Gratis-Parkplätzen für ein Shopping-Vergnügen der Superlative.Die von der Lage an der Donau inspirierte Architektur mit etwa 200 m² großen Wasserspielen, das vielseitige Shoppingangebot sowie die bunte Auswahl an Gastronomiebetrieben mit unterschiedlichsten Köstlichkeiten und der 500 m² großen Kindererlebniswelt Planet Lollipop machen den Besuch im HUMA ELEVEN zu einem einzigartigen Shopping-Erlebnis für die ganze Familie.Weitere Infos: