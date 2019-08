Vor 1 h Hütter und "Hinti" droht nach 0:1 Europacup-Aus

Rückschlag für Adi Hütter und seine Eintracht! Frankfurt verliert das Hinspiel im Europa-League-Play-off bei Racing Straßburg mit 0:1.

Das hätte sich Adi Hütter mit Sicherheit anders vorgestellt!



Der 49-Jährige kassierte mit Eintracht Frankfurt im Hinspiel des Europa-League-Play-offs bei Racing Straßburg eine bittere 0:1-Pleite. Kevin Zohi erzielte in der 33. Minute nach einem Abpraller den Siegtreffer für die Franzosen. ÖFB-Teamkicker Martin Hinteregger spielte beim deutschen Bundesligisten durch.



Hütter steht somit im Rückspiel gewaltig unter Druck. Können seine Schützlinge die Partie vor Heimkulisse nicht drehen, ist das Kapitel Europacup für die Hessen in dieser Saison auch bereits wieder vorbei. Ein bitterer Rückschlag, nachdem man sich im Vorjahr erst im Halbfinale dem FC Chelsea geschlagen geben musste.



Nach einer schwachen ersten Halbzeit schaltete die Hütter-Elf gegen Straßburg in der zweiten Hälfte zwar einen Gang höher, ein Tor gelang aber keines mehr.



In der 46. Minute scheiterte Kamada an Racing-Keeper Sels, fünf Minuten später ließ der Japaner zwei Gegenspieler im Strafraum aussteigen, ehe er abermals in Sels seinen Meister fand. Dass dabei ein Abwehrspieler der Franzosen den Ball mit der Hand berührte, sah das Schiedsrichtergespann nicht. Und so blieb es nach einer enttäuschenden Leistung der Eintracht am Ende bei der 0:1-Niederlage.



"Den Elfmeter hätte man sehen müssen", ärgerte sich Hütter. "Wir können die Partie zuhause noch drehen – aber leicht wird es nicht."



Play-off zur Europa League, Hinspiele:



RC Straßburg - Eintracht Frankfurt (Trainer Hütter, Hinteregger spielte durch) 1:0 (1:0)



AZ Alkmaar - Royal Antwerpen 1:1 (0:1)



PSV Eindhoven - Apollon Limassol 3:0 (0:0)



KAA Gent - HNK Rijeka (Gorgon Ersatz) 2:1 (0:1)



Steaua Bukarest - Vitoria Guimaraes 0:0



Malmö - Bnei Yehuda 3:0 (2:0)



Suduva Marijampole (Topcagic bis 90., Gotal ab 70., Blauensteiner Ersatz) - Ferencvaros Budapest 0:0



Ludogorets Rasgrad - NK Maribor 0:0



Feyenoord Rotterdam - Hapoel Beer Sheva 3:0 (1:0)



FC Kopenhagen - Riga FC 3:1 (1:1)



AEK Athen - SK Trabzon 1:3 (1:2)



Legia Warschau - Glasgow Rangers 0:0



FC Astana - BATE Borissow 3:0 (2:0)



Ararat Armenia - Düdelingen 2:1 (1:0)



Linfield FC - Qarabag Agdam 3:2 (2:1)



Sporting Braga - Spartak Moskau 1:0 (0:0)



Celtic Glasgow - AIK Solna 2:0 (0:0)



Espanyol Barcelona - FK Sorja Luhansk 3:1 (0:1)



FK Partizan - FK Molde 2:1 (1:1)



SK Slovan Bratislava - PAOK Saloniki 1:0 (0:0)



FC Torino - Wolverhampton Wanderers 2:3 (0:1)



