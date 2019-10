Hütter-Duell gegen die Bayern läuft im Free-TV

Fußballfans kommen in den Genuss eines echten Leckerbissens. Der Liga-Hit zwischen Adi Hütters Eintracht Frankfurt und Bayern München läuft am 2. November im Free-TV.

Das Gastspiel des Meisters beim Hütter-Klub in der zehnten Bundesliga-Runde ist im Rahmen einer Partnerschaft mit Sky im ZDF frei empfangbar zu sehen. Dazu wie gewohnt als Einzelspiel für Sky-Abonnenten und in der Sky-Konferenz.Um 15.30 Uhr wird die Partie am 2. November angepfiffen, das ZDF steigt mit dem Experten Didi Hamann um 15:15 Uhr in die Berichterstattung ein."Die Begegnung verspricht großartigen Sport, das haben die jüngsten Spiele von Eintracht Frankfurt gegen Bayern München gezeigt. Das ist eine echte Win-win-Situation: für die Fans, für die Liga und für beide Sender", erklärte ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann.Auch der Pay-TV-Sender sieht einen Vorteil in der Zusammenarbeit. "Damit betreiben wir Werbung für unser Sky Bundesliga-Produkt und für den deutschen Fußball im Allgemeinen. Durch die Kooperation mit dem reichweitenstarken ZDF machen wir das Spiel einem besonders großen TV-Publikum zugänglich", so Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization Sky Deutschland.In Deutschland sind sonst nur das Eröffnungsspiel der Saison sowie der Frühjahrs-Meisterschaft im ZDF zu sehen.