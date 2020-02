Genug Blut: TV-Vampire schlürfen lieber Whiskey

Die TV-Kollegen Ian Somerhalder und Paul Wesley verstehen sich auch abseits der Kamera so gut, dass sie gemeinsam ins Spirituosen-Geschäft einsteigen.

Als verführerisches Vampir-Brüderpaar Damon und Stefan Salvatore stillten in der erfolgreichen TV-Serie "The Vampire Diaries" ihren Durst nicht nur mit dem Blut ihrer Opfer. Wie es sich für Gentlemen gehört, genehmigten sich die beiden auch hin und wieder ein Glas Whiskey.Die Vorliebe für die Spirituose hat die beiden Schauspieler Ian Somerhalder (41) und Paul Wesley (37) drei Jahre nach dem Ende der "Vampire Diaries" wieder vereint. Nach wie vor verbindet die beiden Darsteller eine innige Freundschaft, sodass sie nun auch abseits der Fernsehkameras zusammen an einem Projekt arbeiten wollen."Wir waren nicht nur acht Jahre lang in einer gemeinsamen TV-Serie, sondern starten jetzt auch ein gemeinsames Unternehmen", erzählt Somerhalder in der "Kelly Clarkson Show". Zusammen wollen sie Bourbon produzieren. Wann es den Tropfen allerdings zu verkosten gibt und wie der Name des Whiskeys lauten wird, verrät Somerhalder aber noch nicht.