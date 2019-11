WKStA stellt klar: Ibiza-Verfahren gegen FPÖ läuft

Die WKStA dementiert am Freitag eine Presseaussendung der FPÖ, derzufolge die Ermittlungen gegen die Partei eingestellt worden sein sollen.

Die FPÖ gab am Freitag bekannt, dass die Ibiza-Ermittlungen gegen die Partei in Sachen Vereine eingestellt worden sei. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) würde nicht mehr gegen die Partei ermitteln, hieß es.Das Problem dabei: Das stimmt offengar gar nicht. Die WKStA dementierte die Aussendung der Partei postwendend. Das Verfahren sei nach wie vor am Laufen, es habe sich nichts geändert, teilte man der APA mit.Bei diesem Ermittlungsstrang geht es um die Frage, ob gemeinnützige Vereine verdeckte Parteispenden angenommen hatten. Der Anstoß dafür kam aus Straches Aussagen im Ibiza-Video.Strache sprach mit dem Lockvogel über Spendenkonstruktionen über Vereine, damit der Rechnungshof davon nichts mitbekommt. FPÖ-nahe Vereine wie Austria Motion, Wirtschaft für Österreich, Wir für H.C. Strache, Reformen - Zukunft - Österreich und Patria Austria stehen im Fokus der Ermittler.Die FPÖ hatte am Freitag per Presseaussendung davon gesprochen, dass die Ermittlungen eingestellt worden wären. Die WKStA habe der Partei mitgeteilt, das gegen die FPÖ wegen angeblicher Beteiligung an Untreue und Abgabenhinterziehung "keinerlei Ermittlungen mehr anhängig sind"."Rein juristisch ist die Causa damit abgeschlossen", so FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker. Kurze Zeit später wurde das von der WKStA gegenüber der APA dementiert. Dort wusste man nichts von der Einstellung des Verfahrens. Das sei nach wie vor am Laufen.