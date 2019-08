Ferrari fährt mit nackter Frau durch Ibiza

Passanten auf der Ferieninsel zückten sofort ihr Handy und filmten mit: Ein 42-jähriger aus Albanien fuhr eine nackte Frau auf seinem Ferrari spazieren. Jetzt muss er mit Konsequenzen rechnen, doch sein Anwalt wiegelt ab.

Mann fährt Nackte auf Ferrari spazieren

Der 42-jährige S.Z. konnte inzwischen ausgeforscht werden, nachdem er am vergangenen Sonntag zu später Stunde aus der Marina von Ibiza mit seinem Ferrari 458 Spider und einer nackten Dame auf dem Heck ausgefahren war.Die Polizei wurde rasch auf den gebürtigen Albaner aufmerksam, denn zahlreiche Schaulustige filmten die Szenen mit ihren Handys mit und stellten die Clips ins Internet.Jetzt droht dem Lenker eine Strafe von bis zu 1.000 Euro sowie ein mehrmonatiger Entzug seines Führerscheins. Ein Taxler, der hinter dem Ferrari fuhr und ebenfalls mitfilmte, fasste bereits eine Strafe aus: ihm wurden drei Punkte auf seinem Führerschein abgezogen. (Anm. Jeder Autolenker hat zwölf Punkte "gut", Anfänger acht).Inzwischen hat sich der Anwalt des Lenkers zu Wort gemeldet und wiegelt ab: Es handele sich bei dem Vorfall seines Mandanten weniger um ein Verkehrsdelikt als um eine Ordnungswidrigkeit - und hofft so auf eine mildere Strafe.Die Regierung der kleinen Balearen-Insel sieht das ganz anders und hat in einer Aussendung den Vorfall als "bedauerlich und entwürdigend" bezeichnet sowie auf die grobe Fahrlässigkeit des Lenkers hingewiesen. Darüber hinaus wurde die Hafenaufsicht angewiesen, ein Hausverbot über den 42-Jährigen zu verhängen.(RED)