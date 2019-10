Ibrahimovic kündigt seine Rückkehr nach Europa an

Zlatan-Fans sind in heller Aufregung. Superstar Ibrahimovic kündigt auf Instagram an, mit 38 Jahren nach Spanien zurückzukehren.

Das wäre eine handfeste Fußball-Sensation. Zlatan Ibrahimovic lässt seine Fans auf eine Rückkehr nach Europa hoffen. Genau genommen kündigte er diese auf Instagram sogar schon an, blieb aber Details schuldig."Hola, España! Wisst Ihr was? Ich komme zurück", schreibt der Schwede seinen 39 Millionen Followern. Den Hintergrund verrät er im kurzen Clip jedoch nicht.Schnell begannen Spekulationen, der Torjäger meine damit ein Comeback in der Primera Division. Immerhin schied er im Play-off der nordamerikanischen MLS mit seinem Klub LA Galaxy gegen Lokalrivalen FC Los Angeles aus, ist seither wieder auf dem Markt.Vor acht Jahren hatte sich Ibrahimovic aus der spanischen Liga verabschiedet. Seine Zeit beim FC Barcelona ging mit einem Streit mit dem damaligen Trainer Pep Guardiola zu Ende.Der 1,95 Meter große Stürmer hat das Toreschießen nicht verlernt. In 31 MLS-Spielen erzielte er heuer ebensoviele Treffer, leistete zudem acht Assists.