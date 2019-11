Ibrahimovic sorgt mit neuem Clip für Rätselraten

Wo setzt Zlatan Ibrahimovic seine Karriere fort? Klubs in Italien und Spanien buhlen um den Superstar – den es jedoch zurück in seine Heimat Schweden ziehen könnte.

Vor wenigen Wochen gab Zlatan Ibrahimovic bekannt, dass für ihn das Kapital Los Angeles Galaxy beendet ist. "Jetzt könnt ihr wieder Baseball schauen", spottete er auf Twitter.Der 38-Jährige stellte aber auch klar, dass er seine Karriere fortsetzen möchte. "Die Geschichte geht weiter", schrieb "Ibra".Doch wo? Ibrahimovic deutete vor Kurzem einen Wechsel in die Primera Division an. "Spanien, wisst ihr was? Ich komme zurück", verkündete er.Doch auch der AC Milan und Bologna sollen Verträge für den Routinier vorbereitet haben.Am Dienstag postete Ibrahimovic auf Instagram allerdings ein Video, das eine Überraschung andeutet. Der Stürmer zeigt ein Trikot von Hammarby IF, dem Dritten der schwedischen Liga. Sogar sein Name ist auf dem Dress zu lesen.Kehrt "Ibra" also in seine Heimat zurück? "Ich kann dazu aktuell nichts sagen. Wir haben später in der Woche weitere Informationen, aber aktuell habe ich nicht mehr dazu zu sagen", hält sich ein Pressesprecher von Hammarby gegenüber "Svenska Dagbladet" bedeckt.