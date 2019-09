Illegaler Rave: Party mit 150 Gästen aufgelöst

Bild: privat

Die Behörde als Party-Crasher: Die Polizei ließ ein illegales Fest im Bezirk Horn räumen, machte Drogen- und Alkotests.

Fette Beats aus der Boxenwand, Alkohol, Drogen und Bombenstimmung am Wochenende in einem Steinbruch im beschaulichen Dietmannsdorf (Bezirk Horn). Nur: Nicht jeder war in Partystimmung, Passanten alarmierten die Polizei.



Die Exekutive informierte die Bezirkshauptmannschaft Horn, ein befugtes Organ entschied: Räumung der illegalen Raveparty. Beamte schwärmten aus, beendeten schließlich die Feierlichkeiten. Die zwei Veranstalter (25, 27) wurden wegen einiger Delikte angezeigt. Und die Polizei führte gleich vor Ort Alko- und Drogentests durch. Einige Partygäste wurden angezeigt.