Ilsanker: "Ich habe ein bisschen Bier getrunken"

ÖFB-Legionär Stefan Ilsanker wartet in Frankfurt auf den Wiederanpfiff der deutschen Bundesliga. Vor allem die Zweikämpfe gehen ihm ab.

In Österreichs Fußball-Bundesliga darf ab Montag wieder trainiert werden – zumindest unter besonderen Voraussetzungen. In Deutschland ist das schon länger der Fall. Auch bei Eintracht Frankfurt, wo mit Coach Adi Hütter sowie den Legionären Martin Hinteregger und Stefan Ilsanker drei Österreicher zu den Hauptdarstellern zählen.Nach wie vor müssen die Spieler auf Zweikämpfe verzichten. Ein Umstand, der vor allem Ilsanker wurmt. "Es kotzt mich ein bisschen an. Ich habe schon mal wieder Lust, einen wegzugrätschen", grinst der 30-Jährige. "Leider geht das aktuell noch nicht. Wir dürfen aber unserer Arbeit wieder nachgehen und das ist schön. Obwohl das Training eingeschränkt ist, macht es Spaß, wieder auf dem Platz zu sein und nicht nur zu laufen und mit dem Rad zu fahren."Die Oster-Feiertage verbrachte Ilsanker in Frankfurt. Die Zeit nutzte er mehr oder weniger sinnvoll. "Ich habe einfach entspannt und ein bisschen Bier getrunken."