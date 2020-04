Superstar Morgan zeigt ihr Workout im neunten Monat

Alex Morgan ist der Superstar im Frauen-Fußball. Auch im neunten Schwangerschaftsmonat lässt sie ihren Trainingsplan nicht schleifen.

Im Moment steht der Fußball wegen der Coronavirus-Pandemie still. Vorigen Sommer sah die Welt noch anders aus. Alex Morgen krönte sich mit den US-Damen zur zweifachen Fußball-Weltmeisterin. Neun Monate später ist der Superstar hochschwanger, erwartet das erste Kind.Ihre mehr als neun Millionen Follower unterhält sie auf Instagram mit ihren Schwangerschafts-Updates, postet aber auch Trainingsvideos. Die Fans sind fasziniert. Der Babybauch hält die Stürmerin nicht von Höchsteistungen aus. In den Kommentaren scherzen User: "Dieses Baby wird mit einem Sixpack auf die Welt kommen."Bei aller Vorfreude und trotz der Unterstützung ihrer Fan-Gemeinde plagen die 30-Jährige derzeit Sorgen. Schuld sind die Corona-Krise und die Maßnahmen, die in den Vereinigten Staaten zur Eindämmung des Virus getroffen werden.Sie sei "ängstlich und gestresst", weil ihr Mann bei der Geburt nicht bei ihr sein darf. Servando Carrasco ist ebenfalls Profi-Fußballer, wenngleich deutlich unbekannter als seine Gattin. Er spiel für den MLS-Klub LA Galaxy.In den USA müssen Frauen für die Geburt derzeit allein ins Spital, um die weitere Ausbreitung des Virus zu vermeiden. Morgan: "Keine Frau sollte gezwungen sein, die größte und schmerzhafteste Erfahrung ihres Lebens ohne ihren Partner durchmachen zu müssen.