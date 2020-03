"Imagine": Diese Stars singen gegen Corona an

Auf Distanz und doch zusammen! In einem aufmunternden Video erheben Hollywood-Stars gemeinsam ihre Stimmen gegen das Coronavirus.

"Hallo Leute, Tag sechs in der Quarantäne", meldet sich Schauspielerin Gal Gadot auf Instagram bei ihren Fans. In ihrer Botschaft erinnert sie sich daran, wie sehr sie das Video eines italienischen Trompeters beeindruckt hat, der auf seinem Balkon den John Lennon-Hit "Imagine" spielte. "Etwas so Kraftvolles und Reines ging davon aus", schwärmt Gadot, bevor sie selbst die erste Zeile des berühmten Liedes anstimmt.Schnitt auf ihre Schauspielkollegin Kirsten Wiig ("Bridesmaids"), die plötzlich übernimmt, die Melodie fortsetzt und damit einen ganzen Ball mit anderen singenden Hollywood-Stars ins Rollen bringt.Jede Liedzeile wird von einem anderen Promi geträllert – darunter "Mandalorian" Pedro Pascal, Jamie Dornan ("Fifty Shades of Grey"), Sarah Silverman und sogar Natalie Portman ("Black Swan"). Dabei kommt es nicht immer auf das Gesangstalent an, der gute Wille zählt. Am Ende kehrt das Musikstück mit "... and the world will be as one" wieder zur Gal Gadot zurück.Die "Wonder Woman"-Darstellerin zählt zu vielen Stars, die ihre Community laufend mit Videoclips aus der Quarantäne bei guter Laune halten. So haben Musiker wie "Coldplay"-Frontman Chris Martin oder John Legend die online-Initiative "Together at Home" ins Leben gerufen, bei der sie ihr Publikum mit Streaming-Konzerten aus ihren eigenen vier Wänden erfreuen.