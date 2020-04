In der Premier League rollt ab 8. Juni der Ball wieder

Fußball-Fans aufgepasst! In England dürfte in sechs Wochen die Liga wieder angepfiffen werden. Der FC Liverpool kann es kaum erwarten.

Tolle Nachrichten aus England! Wie die als überaus seriös geltende "The Times" berichtet, steht ein Datum für den Re-Start der Premier League fest. Der Spielbetrieb soll am 8. Juni wieder aufgenommen werden. Offiziell ist das jedoch nich nicht.Die Zeitung schreibt, die Verantwortlichen hätten der Regierung ein Konzept für die Wiederaufnahme vorgelegt. Demnach sollen die restlichen 92 Partien in "genehmigten Stadien" durchgeführt werden – maximal 400 Personen sollen Zutritt erhalten.Der letzte Spieltag ist am 27. Juli geplant. Der Meister dürfte bis dahin längst feststehen. Liverpool hat 25 Punkte Vorsprung auf Manchester City. Zwei Siege (oder ein Sieg und eine City-Pleite) reichen, um den ersten Titel seit 30 Jahren zu erobern.