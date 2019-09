Das sind die rechtesten und linkesten Orte Österreichs

Wo die wahlwerbenden Parteien am meisten punkten konnten: SPÖ im Burgenland stark, die ÖVP generell am Land. Grüne erobern Hochburgen zurück.

Die ÖVP räumte am Sonntag als strahlender Wahlsieger ordentlich ab. Die Partei von Sebastian Kurz kann auch die deutlichste Hochburg für sich verbuchen, auch wenn diese zugegebenermaßen eher eine sehr kleine Burg ist. Sebastian Kurz führte seine Türkisen imzu. Das entspricht 23 Wählern. Der Rest, also genau eine Person (4,2 Prozent) machte ihr Kreuzerl bei den Grünen.Die SPÖ sind ins Straucheln gekommen. Neo-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner kann mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein. Selbst die einst roten Hochburgen wackelten, einige Wiener Bezirke wurden sogar auf Türkis umgefärbt. Das beste Ergebnis erzielten die Sozialdemokraten mitinDas mit Abstand größte Debakel ereilte die FPÖ. Selbst in einstigen Hochburgen rasselte die Partei teils im zweistelligen Prozentpunkte-Bereich herab. Und: Sie hat in keiner einzigen Gemeinde konnte die Partei die absolute Mehrheit halten. Das beste Ergebnis gab es immitDie Auferstehung der Grünen zeichnet sich auch in den Detailergebnissen ab. Die Ökos konnten einstige Hochburgen zurück erobern. Das beste Resultat gab es – wenig überraschend – in Wien. Ingab esder Stimmen, das entspricht einem Plus von 24,9 Prozentpunkten gegenüber 2017.Die Neos konnten in Vorarlberg punkten. Inerreichten sie, ein Plus von 6,9 Prozentpunkte gegenüber der letzten Nationalratswahl. Aus dem Parlament fliegt Peter Pilz mit seiner Liste Jetzt. Seine Hochburg, wenn man das überhaupt so bezeichnen kann, ist die Tiroler Kleingemeinde Kaisers mit 7,3 Prozent.