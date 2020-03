16.03.2020 16:59 In England wird noch vor tausenden Fans gekickt

Nicht aktuell, aus dem Archiv: Fans von Notts County Bild: imago sportfotodienst

In Zeiten des Coronavirus steht in ganz Europa auch der Fußball still. Nein! In Englands fünfter Liga finden noch immer Spiele vor tausenden Fans statt.