Ghetto-Komplex Scampia wird abgerissen

In Neapel ist Scampia bekannt als problematischer sozialer Wohnkomplex in der nördlichen Peripherie.

Am Mittwoch Vormittag wird ein historischer Teil Neapels zerstört. Der Sozialbau bekannt unter dem Namen "Vele di Scampia" (Der Spiegel von Scampia) wird abgerissen. Das Gebiet rund um Scampia kennt man durch Filmserien und Filme, wie "Gomorrah" und wurde über die Jahre hinweg ein Synonym für Kriminalität, Drogenhandel und Mafia.Jetzt startet das Projekt "Re-Start Scampia", dass die komplette "Wiederauferstehung" dieser Gegend ermöglichen soll. Ziel dieser Transformation sei es das "Scampia von Gomorra" in eine Peripherie auf Augenhöhe der Stadtbewohner zu verwandeln. Die Zerstörung eines der größten Sozialbauten Italiens soll 40 Tage andauern. Zwei Riesenbagger werden für die Demolierung der Häuser eingesetzt. Das gesamte Areal hat eine Größe von 1800 Quadratkilometer. Laut italienischen Medien sammelten sich Anrainer rund um das Gebäude an, beobachteten die Zerstörung von den umliegenden Balkonen und applaudierten.Scampia gewinnt gegen Gomorrah, äußerte sich dazu der neapolitanische Bürgermeister in den italienischen Medien. "Jahrelange war das eine Zone, die mit Gomorrah verglichen wurde, jetzt ist es nicht mehr so", so Luigi de Magistris. Dieses Projekt wurde zu Zeiten der Regierung von Matteo Renzi ins Leben gerufen.