Inder mit zwei Büffeln ist schneller als Sprinter Bolt

Usain Bolt hat am 16. August 2009 Sportgeschichte geschrieben. Bei der WM in Berlin stellte der jamaikanische Supersprinter einen neuen Weltrekord über 100 Meter auf. Den hat nun ein Inder geknackt.

9,58 – diese Fabelzeit Bolts galt als Weltrekord für die Ewigkeit. Bis der Inder Srinivas Gowda diese Bestmarke pulverisierte. An der Seite von zwei Büffeln.Der 28-jährige Inder aus dem Bundesstaat Karnataka betreibt nämlich den äußerst beliebten Sport Kambala. Dabei müssen die Läufer gemeinsam mit zwei aneinander gebundenen Büffeln eine Strecke von 142 Meter durch ein schlammiges Reisfeld möglichst schnell überwinden.Anfang Februar hatte dies Gowda in der Zeit von 13,42 Sekunden geschafft. Das bedeutete nicht nur einen neuen Landesrekord, sondern schockte auch die Sportwelt. Denn der hauptberufliche Bauarbeiter mit den zwei Büffeln bestritt dabei die 100 Meter in 9,55 Sekunden. Drei Hundertstel schneller als Bolts Weltrekord.Danach entstand ein regelrechter Hype um den indischen Muskelprotz. Das Video das Fabellaufs verbreitete sich blitzschnell in sozialen Netzwerken, Sportminister Kiren Rijiju bot ihm sofort vollste Unterstützung und die besten Trainer an. Sogar ein Olympia-Start des Büffel-Sprinters wäre möglich.Doch der gefeierte Bauarbeiter hat kein Interesse daran. "Ich bin am Bein verletzt und außerdem liegt mein Fokus auf Kambala. Ich bin gewöhnt, mit Büffeln durch Reisfelder zu rennen", hatte der 28-Jährige gegenüber derabgewunken.Auch Gunapala Kambada, der Leiter der Kambala-Akademie, erteilte den Spekulationen schnell eine Absage. Man könne nicht auf eine Zeit schließen, wenn Gowda neben zwei Büffeln herläuft. Andererseits wäre er auf einer Tartanbahn sicherlich schneller.Der Sport Kambala selbst steht immer wieder in der Kritik. Seit 2014 ist der Lauf durch das Reisfeld wegen Tierquälerei verboten, seit 2018 im Staat Karnataka wieder erlaubt. Allerdings nur, wenn keine Peitschen eingesetzt werden.