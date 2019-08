Vor 1 ' 17-Jährige trägt jahrelang toten Zwilling in sich

Es ist ein seltener Fall, den selbst Ärzte kaum glauben konnten: In Indien wurde ein fehlentwickelter Fötus im Körper seines Zwillings, einer 17-Jährigen, gefunden.

Unfassbarer Fall in Indien! Aus dem Körper einer 17-Jährigen haben Ärzte einen fehlentwickelten Zwilling entfernt.



Dabei dürfte es sich um das "Fetus in Fetu"-Syndrom, bei dem noch in der Schwangerschaft Zellen eines Fötus in einen anderen wandern, berichtet "Spiegel Online".



In dem aktuellen Fall wuchs der fehlgebildete Zwilling mehr als 17 Jahre lang im Körper der Jugendlichen auf. Die junge Frau suchte einen Arzt auf, nachdem ihr Bauch immer größer wurde und zu schmerzen begann.



Seltenes Phänomen



Mittels eines CT-Scans entdeckten die Mediziner dann ein Geschwulst, das aus hartem Gewebe und Knochen bestand. Nach der Operation stand dann fest, dass es sich dabei um einen fehlentwickelten Zwilling handelte.



Laut "Spiegel Online" kommt das "Fetus in Fetu"-Syndrom statistisch gesehen nur bei einer von 500.000 Geburten vor. Dass der Fötus allerdings erst so spät bemerkt wurde, ist selten.



In den meisten Fällen verursacht der Fötus nämlich bereits früh Beschwerden, weshalb die Fehlentwicklung oft bereits im Kindesalter festgestellt werden kann. (wil)