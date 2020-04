Infizierter Ortschef: "Noch nie so stark gehustet"

Wie aggressiv das Coronavirus dem menschlichen Körper zusetzt, zeigt sich in der rund 1.200 Einwohner großen Gemeinde Jaindorf im Bezirk Krems-Land.

„Wir haben sechs Infizierte bei uns", sagte VP-Bürgermeister Franz Aschauer am Dienstag zu. Unter ihnen ist der Ortschef von Jaindorf (Bezirk Krems-Land) selbst, auch seine erwachsene Tochter ist infiziert, das Testergebnis bei der Ehefrau steht noch aus.In Heimquarantäne hatte der 59-Jährige mit Vorerkrankungen (einige Stents, Herzschrittmacher) mit dem Virus zu kämpfen: „Ich habe noch nie so stark gehustet." Zwei Mal kamen Fieberschübe, er ließ sich mit Antibiotika behandeln: „In meinem Fall hat mir das glaube ich gut getan." Inzwischen gehe es ihm täglich etwas besser. Bei der Tochter zeigten sich ebenfalls Symptome, der Husten war hier aber nicht ganz so stark.Neben dem Ortschef und seiner Tochter hatte es auch zwei Gemeinde-Sekretärinnen erwischt. Bei zwei weiteren Einwohnern gab es schlimmere Verläufe, einer von ihnen liegt im künstlichen Tiefschlaf.