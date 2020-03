Inter-Star wegen Corona plötzlich obdachlos

Das in Italien grassierende Coronavirus hat nun auch schwere Auswirkungen auf Christian Eriksen. Der Inter-Star ist plötzlich obdachlos.

Das Hotel, in dem der dänische Teamspieler seit seinem Winter-Wechsel von Tottenham nach Mailand residiert, ist auf Anordnung der italienischen Regierung vorübergehend geschlossen worden.Eriksen ist zwar auf der Suche nach einem Haus in der italienischen Großstadt, stand aber plötzlich ohne Unterkunft da.Ein großes Problem für den 28-Jährigen, müssen doch alle Fußballer der Norazzurri in eine 14-tägige häusliche Quarantäne.Sein Klub Inter reagierte jedenfalls schnell, stellte Eriksen ein isoliertes Apartment zur Verfügung.Inter hatte am Donnerstag den Spielbetrieb vorübergehend eingestellt. Die Serie A pausiert bis 3. April.