Internationaler Biker-Hund in Wien unterwegs

Der wohl schnellste Border Collie der Welt wurde in Wien gesichtet. Mit seinem Herrchen drehte er eine Runde durch die Bundeshauptstadt.

Der Amerikaner Israel Eugene Gilette bereist mit seinem Hund Dan auf einem Motorrad die ganze Welt. Am Freitag wurde er in Wien-Landstraße von einem "Heute"-Leser auf seinem Bike mit englischen Kennzeichen gesichtet. Die beiden haben auch eine Facebook-Seite , auf der sie ihre gemeinsamen Abenteuer dokumentieren und mit ihren Freunden teilen.Der Border Collie ist dabei schon zum richtigen Biker geworden. Wie man in verschiedenen Videos sehen kann, legt er sich richtig windschnittig in die Kurven und genießt die Fahrten in vollen Zügen. Die Fliegerbrille darf dabei natürlich nicht fehlen.