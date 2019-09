iPhone 11 Pro im Test: Hält Überraschungen bereit

Äußerlich kaum verändert, hat das iPhone 11 Pro doch einige Neuerungen zu bieten. Vor allem das Kamerasystem weiß zu beeindrucken.

Eine der besten Kameras

iOS 13 mit Dark Mode und Wischen

Unterschiede 11 und 11 Pro

Äußerlich hat sich seit den Vorjahresmodellen nicht viel getan, bei den iPhones des Jahres 2019. Maße und Display sind praktisch gleich geblieben. Für spannende Neuerungen sorgt nicht nur das – auch für ältere Modelle verfügbare – neue Betriebssystem iOS 13, sondern vor allem das für seine Optik im Vorhinein lächerlich gemachte Kamerasystem.Aber der Reihe nach: Dasdes von "Heute" getesteten iPhone 11 Pro ist ein 5,8 Zoll großes OLED-Display, das in punkto Kontrast und Helligkeit Verbesserungen bringen soll. Die Frontkamera hat ein paar Megapixel mehr dazubekommen (von 7 auf 12) und der Akku soll bis zu vier Stunden länger halten. Der neue A13 Bionic Chip wurde nach ersten unabhängigen Tests erneut als neue Benchmark am Smartphone-Markt gelobt.Eine sehr angenehme Neuerung ist die Glasrückseite des iPhone 11 Pro, die diesmalist. Fingerabdrücke sind darauf so gut wie gar nicht sichtbar, das Finish macht einen edlen Eindruck.Drei Kameras schmücken die Hinterseite des iPhone 11 Pro. Neben einer Ultraweitwinkel- und einer "normalen" Weitwinkellinse hat die "Pro"-Version exklusiv noch das Teleobjektiv mit dabei. 12 Megapixel haben sie jeweils, und mit der in vieler Hinsicht verbesserten Software dahinter kann daswieder mit den besten der Branche mithalten.Der Nachtmodus ist ein besonderes Highlight, er wurde seit dem vorigen Jahr erneut verbessert und beeindruckt. Das iPhone macht da alles automatisch: Es erkennt, wann aufgrund des schwachen Lichtes dernotwendig ist und zeigt auch gleich an, wie lange (1-3 Sekunden) man die Kamera auf das Motiv halten muss.In Sachen Foto- und vor allemhat die neue Software iOS 13 einen großen Schritt gemacht. Ab sofort kann der Nutzer auch die Ausrichtung von Videos drehen und allerhand Fein-Tuning daran durchführen. Das war bisher nicht möglich.Das neue Betriebssystem von Apple, iOS 13, hat nicht nur in Sachen Kamera-Software und Bildbearbeitung einen großen Schritt nach vorn gemacht. Der sehnlich erwartetehat es nun auch aufs iPhone geschafft. Dabei werden die Menüs und Apps verdunkelt, um vor allem in finsterer Umgebung für eine angenehmere User Experience zu sorgen. Bei iPhones mit OLED-Display soll sich der Dark Mode sehr positiv auf die Akku-Laufzeit auswirken.Viele wird auch freuen, dass nun endlich die Standard-Tastatur des iPhone "" anstatt nur tippen erlaubt. Auf Android war das längst möglich, am iPhone musste man dafür bisher auf Drittanbieter-Apps zurückgreifen.Auch in Sachenhat Apple nachgebessert: Was allen iOS13-Nutzern ziemlich schnell auffällt: Apps müssen ab sofort um Erlaubnis fragen, wenn sie Bluetooth verwenden wollen. Auch zeigt iOS Warnungen an, wann und wie oft eine bestimmte App in letzter Zeit Standortdaten abgefragt hat. Bald wird man auf mehreren Apps und Webseiten "Sign" verwenden können, um sich direkt mit der Apple ID zu registrieren. Man entscheidet selbst, welche Daten man der neuen Website bekanntgeben will.Im Vergleich zum iPhone 11 Pro hat das "billigere" Modell (iPhone 11) keinen OLED-Display, dafür ist ein leicht größerer LCD-Display mit 6,1 Zoll verbaut. Und auch die dritte Kamera, das Teleobjektiv, fehlt. Der beeindruckende Nachtmodus ist mit diesem Modell jedoch auch möglich. Wer also aufkann, ist wahrscheinlich mit dem iPhone 11 gut beraten. Eine größere Version, so wie beim 11 Pro, gibt es hier nicht. Das 11 Pro Max kann mitdes neuen iPhone-Lineups aufwarten.Auf keinen Fall geizig sein sollte man bei der. Die internen Speicher von iPhones konnte man ja noch nie erweitern – das ist auch diesmal nicht möglich. Jemand, der viele Fotos, Videos und Apps auf seinem Gerät hat, wird mit 64 GB wohl auf Dauer nicht auskommen.Eine gute Faustregel hier: Wer sein Handy schon einige Zeit besitzt, kann sich am bisher verbrauchten Speicherplatz orientieren. Wieviel Speicherplatz hat man bisher verbraucht? Weniger werden wird das sicher nicht.Preise und VerfügbarkeitDas iPhone 11 und 11 Pro dürften sich dieses Jahr deutlich besser verkaufen als das XS und XR im Vorjahr. Das liegt wohl auf daran, dass viele die Vorjahresversion "ausgesessen" haben und somit zwei Jahre altes Gerät zuhause haben. Gerade für jemanden, der schon ein zwei bis drei Jahre altes Smartphone hat, macht das Upgrade doch einen