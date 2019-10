Irre! Leclerc-Teil verfehlt Hamilton nur haarscharf

Ferraris Jungstar Leclerc sorgt beim Grand Prix von Japan für einen Skandal! Der Monegasse fuhr mit einem beschädigten Boliden weiter – und brachte damit Hamilton in Lebensgefahr.

Erst kollidierte Charles Leclerc beim Grand Prix von Japan in Kurve zwei mit Red-Bull-Star Max Verstappen. Ein klarer Fehler des Ferrari-Piloten, der sich dabei den Frontflügel an seinem Boliden beschädigte.Doch wer jetzt denkt, dass der 21-Jährige sofort an die Box kam, irrt gewaltig! Leclerc fuhr zunächst weiter – auch wenn sein Wagen immer wieder Carbon-Teile verlor. Lewis Hamilton fuhr unmittelbar hinter ihm und hatte Riesen-Glück, dass er von diesen Teilen nicht getroffen wurde. Mit einem verlorenen Rückspiegel bei seinem Mercedes kam der amtierende Weltmeister und WM-Leader noch einmal glimpflich davon, in einer Situation flog ihm ein Teil von Leclercs Wagen im wahrsten Sinn des Wortes um die Ohren."Ich verstehe nicht, was er da gemacht hat", tobte Verstappen, der kurz nach dem Crash mit Leclerc das Rennen beenden musste, in Richtung seines Ferrari-Konkurrenten. "Das war einfach dumm!"