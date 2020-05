Ist einmal ausschlafen schon Muttertag genug?

"Heute"-Redakteurin und Bloggerin Christine Scharfetter erzählt von den täglichen Herausforderungen als Mama und womit sie nicht gerechnet hätte.

Instagram.com/christinescharfetter Christine Scharfetter ist "Heute"-Redakteurin und Bloggerin auf www.TheHallstand.com . Seit zwölf Monaten lernt sie nun immer wieder neue Grenzen in ihrem Leben als Mutter der kleinen Frankie Malou kennen.

"Aber wenn es dann einmal lächelt...", ein Satz, den wohl schon (fast) jeder einmal von jungen Eltern gehört hat und der von Kinderlosen - einst auch mir - nicht selten belächelt wird. Doch jetzt, fast fünfzehn Monate nach der Geburt meiner Tochter, macht er plötzlich Sinn. Denn ja, eines, der wohl größten Geschenke, die ein Kind seiner Mutter machen kann, ist ein fröhliches Grinsen über das ganze Gesicht.Was das mit Muttertag und vor allem mit ausschlafen zu tun hat? Ganz einfach: Bei der Frage, was ich mir am Sonntag wünsche, habe ich natürlich zuerst an Schlaf gedacht - viel Schlaf, nein, noch mehr Schlaf, um genau zu sein.Einfach wieder einmal richtig ausschlafen, nach dem Aufwachen noch ein bisschen liegen bleiben und vor sich hin träumen, vielleicht am Nachmittag sogar noch ein weiteres Nickerchen in der Sonne - das wärs!Doch dann ist mir wieder dieses verschmitzte Lächeln eingefallen, das ich fast jeden Morgen von meiner kleinen Tochter geschenkt bekomme und ganz ehrlich: Auf genau diesen 'Grinser' möchte ich ausgerechnet an Muttertag nicht verzichten!