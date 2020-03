IT-Experte hilft auch in Zeiten von Corona

Der Badener Computerexperte Matthias Gröll hilft seit über zwei Jahren bei Fragen rund um den Computer oder das Smartphone - und jetzt auch in der Krise.

Seit nunmehr über zwei Jahren hilft der Badener IT-Experte Matthias Gröll Menschen aller Generationen bei Fragen rund um den Computer oder das Smartphone.Die behandelten Themen reichen dabei von konkreten Fragestellungen bis hin zu Schulungen um neue Möglichkeiten in der Welt des Internets zu erforschen. "Bei all diesen Anliegen ist mir der persönliche Kontakt immer sehr wichtig. So kann ich auf die individuellen Bedürfnisse meiner Kunden eingehen und sie optimal beraten", erklärt Gröll.Gerade in Zeiten der häuslichen Isolation ist eine gewisse Sicherheit im Umgang mit Computer und Smartphone sehr wichtig - etwa um über Skype oder WhatsApp mit seiner Familie in Kontakt zu bleiben.Auf Grund der Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus sind momentan natürlich keine persönlichen vor-Ort-Termine möglich.Moderne technische Möglichkeiten erlauben es jedoch, ganz ohne Vorerfahrung, eine virtuelle Verbindung zu Gröll herzustellen. "So wird es möglich, dass ich Ihren Computer- oder Smartphone-Bildschirm sehe, während wir z.B. über Kopfhörer oder Lautsprecher telefonieren. Ich durfte auf diese Weise schon die ersten(positiven Erfahrungen sammeln - etwa bei einer persönlichen Computerschulung", so Gröll.Weitere Infos unter: https://www.it-services-groell.at