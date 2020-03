Italien-Teamchef Mancini: "Hätten EM-Titel geholt"

Am Dienstag dürfte die UEFA die Verschiebung der Fußball-EM beschließen. Italien-Coach Roberto Mancini ist überzeugt, dass sein Land den Titel geholt hätte.

"Es wird noch schöner"

Starke Ansage von Italiens Fußball-Teamchef Roberto Mancini. Der 55-Jährige behaupte, dass die "Squadra Azzurra" in diesem Sommer Europameister geworden wäre – wenn da nicht das Coronavirus dazwischengefunkt hätte."Wir hätten dieses Jahr gewonnen, wir werden auch nächstes Jahr gewinnen", sagt der Coach im nationalen TV.Dabei ist die EM, die am 12. Juni in Rom beginnen soll, offiziell noch gar nicht verschoben. Dass die UEFA diese Entscheidung bei einer Video-Konferenz am Dienstag trifft, gilt aber als gesichert.Mancini: "Wir sind offen für alles, auch dafür, im November zu spielen. Ich bin sicher, wenn wir wieder anfangen, wird es noch schöner, denn wir werden die Freiheit wiederfinden und ich bin überzeugt, dass auch wir viel mehr tun können."Italien spazierte mit zehn Siegen aus zehn Spielen durch die EM-Quali. Für die Endrunde wurde die Mannschaft in eine Gruppe mit der Schweiz, der Türkei und Wales gelost.