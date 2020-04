Talkmaster James Corden muss nach OP pausieren

Der Moderator musste sich unter's Messer legen und erholt sich vom Eingriff. In der nächsten Zeit liegt seine beliebte Talkshow deshalb auf Eis.

"The Late Late Show with James Corden" zählt zu den bekanntesten Sendungen im US-Fernsehen. Auch außerhalb der USA hat sich Talkmaster James Corden (41) vor allem mit einem beliebten Teil seiner Sendung, dem "Carpool Karaoke", einen Namen gemacht: In diesem Segment kurvt er im Auto mit Superstars wie Justin Bieber (26), Lady Gaga (34) oder Céline Dion (52) durch die Straßen und gibt gemeinsam mit den Fahrgästen deren größte Hits zum Besten.Mit Beginn der Coronakrise baute Corden seine eigene Garage zum TV-Studio um und führte seine Sendung provisorisch fort. Allerdings muss dieses Alternativprogramm in der nächsten Zeit ausfallen, denn James erholt sich von einer Operation am Auge."Ich hatte einen kleinen Eingriff am Auge", schreibt Corden in einem Statement, das er auf Instagram veröffentlichte. "Mir geht es gut, kann aber die nächsten Episoden nicht drehen." Um welche Operation es sich genau handelte, wollte der Moderator nicht verraten, ebenso wenig, wann es mit seiner Show tatsächlich weiter gehen wird. Er bedankt sich aber bei seinen Fans, das sie ihm auch in Zeiten von Corona die Treue halten und sendet "Stay safe"-Wünsche in die Welt.