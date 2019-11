Jeder Zehnte hatte schon Sex am Arbeitsplatz

13 Prozent der Männer und neun Prozent der Frauen gaben in einer repräsentativen Umfrage an, schon einmal eine erotische Begegnung am Arbeitsplatz gehabt zu haben.

Eine repräsentative Umfrage des Datingportals "Elitepartner" brachte neue Zahlen und Fakten zum Thema Liebe und Sex am Arbeitsplatz zu Tage.Der Arbeitsplatz bietet viel Zeit, einander näherzukommen und über das Kollegenverhältnis hinauszugehen. Laut einer aktuellen Umfrage findet aber ein Viertel (26 Prozent) der befragten Singles eine Affäre oder Beziehung am Arbeitsplatz unvernünftig. Doch Amors Pfeil kennt keine Grenzen und so hat sich bereits jeder Fünfte (19 Prozent) in eine Arbeitskollegin oder einen Arbeitskollegen verliebt."Wir verbringen einen Großteil unserer Zeit im Job und bei 40 Stunden oder mehr in der Woche werden viele Gelegenheiten geboten, einander näher zu kommen", erklärt ElitePartner.at-Diplom-Psychologin Lisa Fischbach. "Darüber hinaus fällt das Kennenlernen leichter, da gemeinsame Gesprächsthemen und Anknüpfungspunkte vorhanden sind. "Befragt nach dem Thema „Sex im Büro" zeigt sich, dass bereits 13 Prozent der männlichen Singles eine erotische Begegnung am Arbeitsplatz hatten, während es bei den weiblichen Singles nur neun Prozent sind. Frauen scheinen dabei mehr auf den Verstand als das Herz zu hören, denn drei von zehn weiblichen Singles finden es unvernünftig eine Affäre im Arbeitsumfeld zu beginnen, während dies nur auf 23 Prozent der Männer zutrifft.Allerdings: Je älter die befragten Singles sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese schon einmal eine Affäre im Kollegenumfeld hatten. So hatten nur 17 Prozent der Befragten schon einmal eine Affäre am Arbeitsplatz, wobei es bei den Singles zwischen 60 und 69 Jahren doch auf jeden Dritten zutrifft.In Wien geht es heiß her, denn bereits drei von zehn Hauptstadt-Singles haben sich schon einmal in eine Arbeitskollegin oder einen Arbeitskollegen verliebt, 16 Prozent hatten auch schon Sex am Arbeitsplatz. Weitere spannende Ergebnisse aus den Bundesländern: Am seltensten haben Singles in Niederösterreich eine langfristige Beziehung mit Arbeitskollegen: lediglich fünf Prozent. Für mehr als ein Viertel (27 Prozent) der Niederösterreicher ist der Arbeitsplatz tabu hinsichtlich einer Affäre oder Beziehung.Moralische Hochburg: Ein Drittel der Steirerinnen und Steirer finden es unvernünftig am Arbeitsplatz eine Affäre oder Beziehung einzugehen. Sex am Arbeitsplatz hat man am wenigsten in Oberösterreich: Nur knapp 4 Prozent haben bereits ein Schäferstündchen im Büro genossen.Die Studie im Auftrag der Online-Partneragentur ElitePartner wurde vom digitalen Markt- und Forschungsinstitut Marketagent.com durchgeführt. Das Institut befragte im Dezember 2018 mittels Online-Interviews 1.500 Österreicherinnen und Österreicher im Alter zwischen 18-69 Jahren, darunter 423 Singles. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die österreichische Gesamtbevölkerung.