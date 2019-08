Jetzt gibt es eine Chanel Beauty Boutique in Wien

Eine Nachricht, die viele Beauty-Herzen höher schlagen lässt: Das erste Chanel Beauty Studio kommt nach Österreich.

Ab sofort gibt es Kosmetik der französischen Luxusmarke Chanel erstmals in Österreich in einem eigenen Store zu kaufen. Auf der Kärntner Straße in Wien hat die erste Beauty Boutique eröffnet.Die langwierige Suche nach einem geeigneten Raum ist nun abgeschlossen. Ab sofort gibt es Chanels Beautysortiment mitten in Wiens Zentrum. Nach mehreren Eröffnungen in deutschen Städten wie Hamburg, Düsseldorf und Berlin folgt nun die erste österreichische Niederlassung.Auf 80 Quadratmetern wird das gesamte Sortiment der Luxusmarke präsentiert. Im hinteren Eck des Showrooms sind Make-up und Pflege angeordnet. Der restliche Bereich ist der Präsentation von Düften gewidmet. Daneben finden sich dort noch Sonnenbrillen-Modelle des Designers.Im Laufe der Zeit sollen noch weitere 80 Quadratmeter angemietet werden und die großzügige Verkaufsfläche ergänzen.(GA)