Jetzt LIVE! Holen sich die Ferraris die Monza-Pole?

Sebastian Vettel und Charles Leclerc wollen auf der Ferrari-Heimstrecke Monza gewinnen. Bild: imago sportfotodienst

Ferrari will nach dem Leclerc-Sieg in Spa auch auf der Heimstrecke in Monza jubeln. Schlägt Weltmeister Lewis Hamilton im Qualifying zurück?