Jetzt plant auch Selena Gomez eine Beauty-Linie

Fans dürfen sich freuen. In der Beauty-Industrie wird es mit dem ganzen Promi-Aufmarsch langsam eng. Nun hat bald auch Selena Gomez eine Beauty-Marke.

Gerade mischen sich viele Stars und Blogger in die Beauty-Märkte und launchen fast zeitgleich ihre eigenen Make-Up-Linien. NachRihannas Fenty Beauty, Lady Gagas Haus Beauty, Jennifer Lopez Linie mit Inglot Cosmetics, Jessica Albas Pflegeserie, Kylie Jenner und Kim Kardashians Marken möchte nun auch Selena Gomez dem Trend mit folgen.Denn auch sie arbeitet gerade an ihrer eigenen Beauty-Marke, wie der Eintrag in das Markenregister verriet, wo seit dem 11. Juli eine Reihe von Beauty-Produkten unter dem Namen "Selena Gomez" bei Selenas Produktionsfirma July Moon Productions eingetragen wurde. Unter der beachtlichen Vielfalt an Produkten befinden sich unter anderem Parfums, Kosmetika, Haut-, Haar- und Nagelpflege, Seifen und ätherische Öle.Es handelt sich somit um eine durch Zufall an die Öffentlichkeit geratene Information. Die Sängerin selbst hält sich währenddessen bedeckt. Bei Rihanna hatte es von den ersten Gerüchten bis zum Release ihrer Produkte auch über zwei Jahre gedauert. Für Selena ist es nicht das erste Mal, dass sie in der Beauty-Branche aktiv wird. Bereits 2011 brachte sie einen Duft namens "Adrenalina" auf den Markt, 2018 schuf sie mit Sportartikelhersteller Puma eine Mode-Linie mit Schuhen und Accessoires. Eine weitere Kleidungs-, Accessoires-, und Taschen-Kollektion mit dem Label Coach folgten. (GA)