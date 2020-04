Jetzt verkauft auch die Austria eigene Fan-Masken

Die Wiener Austria nimmt Gesichtsmasken in ihren Online-Shop auf, spendet pro Kauf einen Euro an den Samariterbund.

Die Kicker der Wiener Austria sind wie ihre Bundesliga-Kollegen zur Untätigkeit gezwungen. Der Fußball steht wegen der Coronavirus-Pandemie still. Die Kicker müssen sich im Homeoffice fit halten. Die Fans sind auf "Entzug".Die Klubs bieten neue Wege, wie ihre Anhänger die Vereinsfarben auch in Krisenzeiten repräsentieren können. Nach dem SK Rapid bietet seit Montag auch Rivale Austria Wien im Online-Shop Gesichtsmasken zum Verkauf an.Preislich orientieren sich die Veilchen an den Hütteldorfern, verlangen anstatt 5,95 Euro runde sechs Euro. Dafür geht ein Euro pro gekaufter Mund-Nasen-Schutzmaske als Spende an den Samariterbund Favoriten. Hier geht's zum Shop Hintergrund: Das Tragen von Masken ist seit Montag in Super- und Drogeriemärkten Pflicht. Ab kommender Woche auch in öffentlichen Verkehrsmitteln.Wegen der hohen Nachfrage sei mit der Lieferung allerdings erst nach Ostern zu rechnen.