Diese JKU-Studenten sind bei der "Hacker"-WM dabei

Ein Teil der Teilnehmer (vl.l): oben: Markus Vogl, Tobias Höller, unten: Mario Kahlhofer, Thomas Pointhuber Bild: JKU

Informatik-Studenten der JKU Linz und der FH Hagenberg sind im Finale des internationalen "Hacker"-Wettbewrbs in Samara (Russland) dabei.