JLos Dschungeldress gibt es jetzt für Kinder

In der aktuellen Frühjahrs-/Sommerkollektion hat Versace auch den berühmten Jungle-Print erneut eingebaut. Diesmal jedoch für Kinder.

Jennifer Lopez legte im Abstand von zwei Jahrzehnten zwei spektatkuläre und unvergessliche Auftritte in dem berühmten Dschungeldress von Donatella Versace hin. Der Wiedererkennungswert ist zweifellos unbestritten.Nun wird der Print eines der legendärstesten Kleider der Modegeschichte für die aktuelle Kinder-Kollektion des italienischen Hauses verwendet.Bei der Mini-Version, die in der Frühjahr-/Sommerkollektion 2020 erscheint, ist am Print die Unterschrift von Gianni Versace angebracht. Sonst besteht die Kollektion, die für Kinder von vier bis zehn Jahren konzipiert wurde, aus den Versaces Stil prägenden Barockmustern, typischen Goldketten und Medusenköpfen, die sich noch einmal auf gelungene Weise mit dem Palmenprint vereinen. Darin werden Babydoll-Kleider, T-Shirts, Faltenrücke und Badeanzüge mit dem Print enthalten sein.