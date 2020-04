Wiener Linien suchen jetzt Bus- und Bim-Fahrer

Du suchst einen abgefahrenen Beruf? Die Wiener Linien hätten da was für Dich! Trotz Corona-Krise wird eingestellt, das Bewerbungsgespräch findet online statt.

Während viele Menschen in der Krise ihre Arbeit verloren haben, bleiben die Wiener Linien ein verlässlicher Arbeitgeber und stellen auch jetzt neue MitarbeiterInnen ein. Gesucht sind vor allem BuslenkerInnen, StraßenbahnfahrerInnen und WerkstättenmitarbeiterInnen. Bewerbungsgespräche finden derzeit aus Sicherheitsgründen online statt, heißt es in einer Aussendung der Wiener Linien am Donnerstag."Wien wächst, wir bauen laufend das Öffi-Netz aus. Dafür brauchen wir mehr FahrerInnen, die die WienerInnen sicher und umweltfreundlich an ihr Ziel bringen", erklärt Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien. "Wir haben das Recruting komplett umgekrempelt und Job-Interviews auf Video-/Telefon-Recruting umgestellt. Die ersten Vorstellungsgespräche und das Feedback darauf haben gezeigt: Das ist genau der richtige Weg." Die Ausbildung für angehende Straßenbahn-, und U-Bahn-Fahrer finden derzeit ebenfalls statt. Statt im Klassenzimmer lernen die neuen Mitarbeiter mit Unterlagen zu Hause.Ausgeschrieben sind derzeit über 60 unterschiedlichste Jobprofile – von Bauwirtschaftsexperten über Küchenhilfen, SekräterInnen, ElektrikerInnen bis hin zu Fahrpersonal. Besonders gesucht sind derzeit 70 BuslenkerInnen, die bereits einen D-Schein besitzen, aber auch zahlreiche Jobs für StraßenbahnfahrerInnen und WerkstättenmitarbeiterInnen sind ausgeschrieben."Wir bilden unsere StraßenbahnfahrerInnen selbst aus. Schon während der mehrmonatigen, spannenden Ausbildung bekommen die MitarbeiterInnen ihr Gehalt. Ein Quereinstieg ist daher jederzeit möglich", betont Reinagl.Mitarbeiter im Fahrdienst profitieren von einer 37,5-Stunden-Woche, einem unbefristeten Arbeitsvertrag nach positivem Abschluss der Ausbildung, einem gratis Öffi-Ticket und vielfältigen Auf- und Umstiegschancen, versprechen die Wiener Linien.