Joey Heindle speckte am Eis sieben Kilo ab

Bei Training für seinen Auftritt bei der zweiten Staffel von "Dancing on Ice" purzelten bei Joey die Kilos.

Der "DSDS"-Star ist ab 15. November in der TV-Show "Dancing on Ice" an der Seite seiner Freundin, der Profi-Eiskunstläuferin Ramona Elsener, auf Sat.1 zu sehen.Wie der 26-Jährige nun in seiner Instagram-Story verriet, hat sich sein fleißiges Training für die Show schon kräfitg ausgezahlt. Denn durch die täglichen Eislauf-Einheiten habe er bereits ganze sieben Kilo abgespeckt, so der Sänger: "Die ganze Woche jeden Tag vier Stunden Training, das haut schon rein. Ich habe unheimlich abgenommen. Also ich glaube, ich habe sieben Kilo abgenommen. Das ist echt crazy!"So sehr sich der gebürtige Münchner auch über das Verschwinden seines Speckbauchs freut, zu viel abnehmen möchte er auch nicht. Der ehemalige Dschungelkönig hat nämlich Angst, am Ende zu dünn auszusehen: "Mehr darf's nicht werden, sonst ist Gollum wieder am Start!"Neben Joey werden ab 15. November außerdem Jenny Elvers, Jens Hilbert, Peer Kusmagk, Nadine Klein, Lina Larissa Strahl, Klaudia Giez, André Hamann, Nadine Angerer sowie Eric Stehfest in der neuen Staffel von "Dancing on Ice" zu sehen sein.