US-Tourbus stürzt ab: 7 Verletzte, 1 Toter

Nach einem Konzert von US-Country-Star Josh Turner stürzte der Tourbus mit seiner Crew von einer Klippe 25 Meter in die Tiefe.

8 Leute an Bord: 7 verletzt, einer tot

Vier Nummer-1-Hits in der Hitparade machten Country-Singer Josh Turner in den USA zu einem Star. Am Mittwoch gab der Sänger ein Konzert im Vina Robles Amphitheater in Paso Robles, Kalifornien. Mit mehreren Bussen machten sich der Star, seine Band und die Crew danach auf den Weg.Aus noch unbekannten Gründen lenkte der Fahrer des Crew-Busses sein Gefährt vom Highway 46 nahe Shandon und stürzte nach rund sechs Metern von einer 25-Meter-Klippe.Acht Leute befanden sich laut Medienberichten im Bus, keiner kam unbeschadet davon. Zwei Passagiere wurden aus dem Bus geschleudert, einer davon starb noch vor Ort. Zwei Schwerverletzte wurden per Hubschrauber ins Spital gebracht, fünf wurden per Rettungswagen eingeliefert.Josh und die Band saßen in einem anderen Bus.Die Polizei schließt laut dem US-Sender KSBY News Alkohol oder Drogen als Unfallauslöser aus. Nun wird überprüft, ob es sich um einen technischen Defekt am Bus oder ein gesundheitliches Problem des Fahrers handelte.