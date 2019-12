07.12.2019 23:09 Joshua holt sich von Ruiz die WM-Gürtel zurück

Anthony Joshua gegen Andy Ruiz Bild: imago sportfotodienst

Anthony Joshua hat im "Clash of the Dunes" zurückgeschlagen. Der britische Schwergewichtler gewann den Revanche-Kampf gegen Andy Ruiz Jr. in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad, holte sich die vier WM-Gürtel zurück.