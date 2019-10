Jubiläum! Grabner siegt in seinem 600. NHL-Spiel

Michael Grabner feiert mit seinen Arizona Coyotes einen Sieg zu seinem ganz besonderen, persönlichen Jubiläum. Der Villacher hat jetzt stolze 600 NHL-Spiele auf dem Buckel.

Vor einem halben Jahr war nicht klar, ob Michael Grabner überhaupt aufs Eis zurückkehren könne. Der 32-Jährige wurde von einem Schläger im Auge getroffen und erlitt eine schwere Verletzung. "Ich befürchtete ein Glasauge", blickt er heute zurück.Seine Sehkraft ist nicht bei 100 Prozent. "Ab einem gewissen Winkel sehe ich verschwommen". Trotzdem wagte Grabner das Comeback und bringt trotz seiner Beeinträchtigung Leistung. So zählt der pfeilschnelle Angreifer in der neuen NHL-Saison bei den Arizona Coyotes wieder zum Stamm.In der Nacht auf Freitag absolvierte Grabner ein ganz besonderes Spiel. Sein 600. in der besten Eishockeyliga der Welt. Die Kojoten bissen zu. Grabner und sein Team besiegten die Nashville Predators mit 5:2.Der Österreicher kam dabei auf 14:29 Minuten Eiszeit und gab vier Torschüsse ab. Ein Treffer zum Jubiläum war ihm nicht vergönnt.In seinen 600 Ligaspielen brachte es Grabner auf 168 Tore und 98 Assists. Er hat sich in Nordamerika einen Namen gemacht. Seit vielen Jahren gilt er als einer der stärksten und torgefährlichsten Unterzahl-Spezialisten. Seine größte Waffe ist seine Geschwindigkeit. In der Liga der besten Cracks der Welt können sich nur wenige mit seinem Skating messen.