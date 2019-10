Juncker sagt Adieu – mit Tränen in den Augen

Emotionaler Abschied: Auf seinem wohl letzten EU-Gipfel sah man EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker am Freitag mit Tränen in den Augen.

Die Stimme versagte ihm, Tränen standen in seinen Augen: EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker verabschiedete sich am Freitag als scheidender Präsident bei seinem wohl letzten EU-Gipfel emotional. "Ich werde bis zum Ende meines Lebens stolz darauf sein, Europa gedient haben zu dürfen", sagte Juncker an seinem 147. EU-Gipfel."Wenn wir respektiert werden wollen, müssen wir unsere Versprechen erfüllen", mahnte Juncker aber auch zum Abschied. Doch trotz aller Tränen und Emotionen, zu Scherzen war Juncker auch aufgelegt: "Es würde viel zu lange dauern meine Erfolge aufzuzählen und wenn noch die Niederlagen dazukämen, wären wir noch morgen hier", antwortete er auf die Frage nach seinen Erfolgen.Auch EU-Ratspräsident Donald Tusk zeigte sich emotional, schließlich wird auch er bald aus dem Amt scheiden. Juncker dankte Tusk für seine "Komplizenschaft" und dass er ein Freund sei. Als "Urgestein der europäischen Geschichte" bezeichnete Angela Merkel den scheidenden Juncker. Frühestens ab dem 1. Dezember wird Ursula von der Leyen, sollte sie bestätigt werden, Juncker ablösen, Tusk gibt sein Amt an Charles Michel.