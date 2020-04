Junger Techniker geriet mit Hand in Fleischwolf

Der 21-Jährige erlitt bei einem Arbeitsunfall schwere Verletzungen und musste in das Landeskrankenhaus Graz eingeliefert werden.

Ein schrecklicher Arbeitsunfall endete für einen jungen Steirer am Mittwochnachmittag mit schweren Verletzungen.Wie die Landespolizeidirektion Steiermark meldet, ereignete sich das Unglück gegen 14.45 Uhr auf dem Betriebsgelände einer Firma in Gschaid bei Birkfeld im Bezirk Weiz.Der 21-Jährige, der in dem Unternehmen als Techniker arbeitet, wollte Reparaturen an einem Fleischwolf durchführen – bei laufendem Betrieb!Dabei geriet er mit dem rechten Zeigefinger in das Rührwerk und verletzte sich schwer. Der junge Mann musste daraufhin in das Landeskrankenhaus nach Graz gebracht werden. "Ein Fremdverschulden kann dem derzeitigen Erhebungsstand nach ausgeschlossen werden", meldet die Polizei.